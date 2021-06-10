Hizmete giren tesis 788 bin lira tasarruf sağlayacak

Başiskele'nin Ovacık Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde 2020 yılının Aralık ayında inşasına başlanan ve geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda ilk transferler gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de yer aldığı ilk transfer işleminde Başiskele Belediyesi'ne ait çöp kamyonları tarafından ilçe genelinden toplanan evsel atıklar, atık aktarma istasyonunda İZAYDAŞ tırlarına aktarıldı. Aktarılan evsel atıklar, özel olarak hazırlanmış tırlarla ilçede kokuya sebep vermeden ivedilikle İZAYDAŞ'a taşındı.

Tesisin hizmete girmesini değerlendiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, temizlik işlerinin artık daha süratli ve tasarruflu olacağını söyledi. Başkan Özlü, “Katı Atık Aktarma İstasyonumuzu kısa bir süre içerinde yaparak hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir projeydi. Temizlik hizmetlerimizdeki tasarrufumuzu ve verimliliğimizi arttırması açısından çok değerli bir projeydi. Şöyle ki günde 12 çöp kamyonumuz, ilçemize yaklaşık 15 km mesafede, gidiş geliş 30 km mesafe uzaklıktaki İZAYDAŞ'a giderek çöpleri aktarmak zorunda kalıyordu. Bu Başiskele'de yaptığımız katı atık aktarma istasyonumuzla bu 12 kamyonumuz günde 2 sefer, toplamda 24 sefer yol yapmak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla burada TIR'lara aktarma yapılacak ve buradan bu TIR'lar ile İZAYDAŞ'a gönderilecek” dedi.

Başiskele halkına yaptıkları hizmet kalitesinin arttırılmasının tasarruf tedbirlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, “Kamyon başına 30 km'den toplamda yaklaşık 720 km sadece yoldan günde 2 bin 610 TL, yıllık ise 788 bin TL yakıttan tasarruf sağlayacağız. Ayrıca bunun zaman, personel ve diğer maliyetlerini, hizmet kalitesindeki araçlarımızın hızlı dönüşleriyle bize sağladığı katkı en az yakıt tasarrufu kadar önemli” diye konuştu.

Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu gerçekleştiren ilk ilçe belediyelerinden biri olduklarını ifade eden Başkan Özlü, istasyonun çöp depolama sahası olmadığını söyleyerek hemşehrilerinin bazı endişelerini de giderdi. Özlü, “Bu istasyonumuz çöp depolama sahası değil. Sadece çöp kamyonlarımızın TIR'lara transfer yaptığı bir katı atık aktarma istasyonu. Burada bir çöp depolama olmayacağı için herhangi bir koku da söz konusu olmayacak. Çünkü günlük çöpler burada kamyonlardan TIR'lara aktarılacak ve İZAYDAŞ'a derhal transfer edilecek” şeklinde konuştu.