Hocaları yönlendirdi, şimdi seramik eserleri ile büyülüyor

Kocaeli'de çocuk ve gençlerin mesleki üretkenlik kazanmaları amacı ile kurulan merkezinin aşçılık kursunda eğitim alırken, hocaları tarafından seramik atölyesine yönlendirilen Aysel Özçalışır, eserleri ile yeteneklerini ortaya koyuyor.

Kocaeli' de yaşayan korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplumdan soyutlanmadan yaşamalarını sağlamak, mesleki üretkenlik kazanmaları amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim alan öğrenciler önemli başarılara imza atıyor. Merkezde eğitim alan öğrencilerden Aysel Özçalışır da seramik atölyesinde çömlekleri sanatla buluşturuyor. Meslek atölyesinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, seramik alanındaki yetenekleri nedeniyle uzman öğretmenleri tarafından keşfedilerek seramik atölyesine yönlendirildi. Kısa sürede büyük bir gelişim gösteren Özçalışır, seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

Yaşadığı problemler nedeniyle 2017 yılında örgün eğitime ara veren Aysel Özçalışır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile tanıştı. Merkezde 7 ay aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, lise stajını da merkezde tamamladı. 2018-2019 kış stajı boyunca Beyaz Kalplere haftanın 3 günü gelmeye devam eden Aysel, hobi atölyesi olan seramik alanındaki yetenekleri öğretmenleri tarafından keşfedildi. Aysel, daha sonra seramik atölyesine yönlendirildi. Bu atölye de derslerine ağırlık veren Aysel, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

Psikolog görüşmelerine de devam ederek hayata karşı bakış açısını değiştiren Aysel, önümüzde ki günlerde ilk sergisini açacak. Aysel Özçalışır, seramik alanında ilk tecrübesini yaşayacak olmanın verdiği heyecanıyla Beyaz Kalpler'de çalışmalarına devam ediyor.