Hocalı Şehitleri dualarla anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından haince katledilen şehitler Körfez'de dualarla anıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Körfez Belediyesi tarafından yapılan Hocalı Şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ile Osman Yurt, Türkiye

Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Körfez Azerbaycanlılar Kültür ve Spor Derneği Başkanı

Eren Kazgan, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Mehmet Pamuk ve Körfezli vatandaşlar katılım sağladı.

Anma töreninde konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, "29 Yıl önce bugün masum insanlarımızın katledildiği günü anmak için bir araya geldiklerini dile getirirken “genç, yaşlı, kadın, erkek demeden şehitlerimize yapılan katliam değil, tarihe kara leke olarak geçen bir soykırımdır. Buradan bir kez daha Hocalı Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e bu tarz etkinlikleri düzenlediği için teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milletleri olarak birbirimizi her zaman kucaklamamız gerekiyor. Allah kardeşliğimizi daim etsin” dedi.

Daha sonra söz alan ve 29 yıl önce Ermeni çetelelerinin yaptığı yapmış olduğu bu katliamı nefretle ve şiddetle kınıyorum diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı, yüzlerce masum insanımızı sevdiklerinden ayırdı. 613 sivil Azerbaycan vatandaşımızın vahşice katledilişinin yıldönümünde, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan ve Türk Uluslarımıza başsağlığı diliyorum. Ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın 'Tek millet, iki devlet' var oldukça hiçbir güç karşımızda muzaffer olamayacaktır” diye konuştu.