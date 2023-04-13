Hodri Meydan'da Başkan Ferhat Uzun istifa etti

Kocaelispor'un taraftar oluşumu olan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun, görevinden istifa etti.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'un taraftar oluşumu olan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği'nde, 3 ay önce başkanlık görevine gelen Ferhat Uzun istifa etti. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda takım protesto edilmiş, Ferhat Uzun da tellerden sahaya atlayarak yöneticiler ve teknik direktör Fırat Gül ile tartışma yaşamıştı. Kulüp başkanı Engin Koyun, protestoları doğru bulmadığını ve edilen küfürlere çok sinirlendiğini belirterek bir daha Ferhat Uzun'un tesislere giremeyeceğini söylemişti. Sosyal medya hesabından Kocaelispor'un menfaatleri doğrultusunda istifa ettiğini açıklayan Ferhat Uzun, “Kocaelispor'umuzun menfaatleri doğrultusunda Hodri Meydan yönetim kurulu üyeleriyle eş başkanlar Halit Kocaman ve Fatih Taşer ile yaptığım istişareler sonucunda bırakma kararı aldım. Gerekçe olarak Kocaelispor'un menfaatleri, kaosun daha da derinleşmemesi ve bu süreçte çok yorulduğumu düşünerek camiadan affımı istiyor, Halit Kocaman'a, Fatih Taşer'e, Hodri meydan yönetim kuruluna, Büyük Kocaelispor taraftarına, şehrimizin büyük değeri Kocaelispor'umuza Van maçı öncesi ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.