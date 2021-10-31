Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular

İzmit Belediyesi, Hoşgörü Yolu'nda düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle vatandaşları hem kent tarihi, hem de spor ile buluşturdu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikle doğa severler Hoşgöru Yolu'nun yaklaşık 7.5 kilometrelik 1'inci etabını tamamladı. İzmit'in önemli kültür varlıklarını yakından inceleyerek fotoğraflayan ve bilgi sahibi olma fırsatı yakalayan katılımcılara, organizasyon boyunca Kültür Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar eşlik etti. İzmit Belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi sırasıyla; Nicomedia Sarayı, Kertil Tekke Meydanı (çeşme), Akça Cami, Saatçi Ali Efendi Konağı, Hacı Ayvaz Cami, Nicomedia Dış Surlar ve Santa Barbara, Namazgah Şehitliği, Orhan Cami, Canfeda, Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Karaburç, Amfitiyatro Alanı, Akçakoca Camii, Kapanca Sokak, Sırrı Selim Paşa Konağı, Yumurtacı Mescidi, Pembe Köşk, Atatürk Evi, Kültür Tepesi meydanı, Av Köşkü, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli'ni gezdi.

Avrasya Yolu Projesi içinde de yer alan İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikten büyük keyif alan ve günü memnuniyetle tamamlayan vatandaşlar, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.