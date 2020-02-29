Hükümlüler fidan dikerek doğaya katkı sağlıyor

Kocaeli'de denetimli serbestlikten yararlanan ve kamu yararına çalışan 40 hükümlü fidan dikti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında denetimli serbestlik hükümlülerinin yeşil alanlarda çalıştırılmasını ön gören “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi devam ediyor. Proje dahilinde 40 denetimli serbestlik hükümlüsü, İzmit Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu Dolgu Sahası 2. etabında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde fidan dikti. Denetimli serbestlik hükümlüleri, yeşil alanlarda fidan dikerek Kocaeli'nin daha yeşil bir çevreye kavuşabilmesi ve kamu yararı için çalıştırılıyor.

İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi mevkiinde bulunan Gündoğdu 2. etap dolgu sahası, 27 bin metrekare alana sahip bulunuyor. “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamında 40 denetimli serbestlik hükümlüsü, Gündoğdu 2. etap dolgu sahasına 137 adet goldrider, 90 adet toros, 76 adet leylandi, 85 adet dişbudak, 36 adet çınar, 203 adet batı ladini, 12 adet ıhlamur ve 140 adet fıstık çamı ile toplamda 779 adet fidan dikti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol dahilinde başlatılan “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi ile hafif ceza alan hükümlüler, Kocaeli genelindeki yeşil alanlarda kamu yararı için çalıştırılıyor. Hükümlüler yeşil alanların arttırılması, korunması ve temiz kalması için katkı sağlıyor. Proje ile 40 hükümlü, belirli bir plan ile günde 4 saat yeşil alanlarda çalışıyor.