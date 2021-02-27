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Hurda kesme makinasına elini kaptıran şahıs yaralandı

Kocaeli’nde bulunan bir işyerine çalıştığı sırada elini hurda kesme makinasına kaptıran şahıs yaralandı.

Kocaeli'nde bulunan bir işyerine çalıştığı sırada elini hurda kesme makinasına kaptıran şahıs yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Burhan T. Çalıştığı sırada hurda kesme makinasına elini kaptırarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burhan T. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.


Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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