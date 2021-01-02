Hurda minibüs alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hurdalığın içinde bulunan bir minibüs alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi İlhan Sokak üzerinde bulunan hurda araç otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda araç otoparkının içinde bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hurdalığın içinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer hurda araçlara sirayet etmeden söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.