Hurdacı dükkanı, çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Kendir Sokak'ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Ahmet Erdem'e ait dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine yangın kontrol altına alınırken, alevler dükkanı kullanılamaz hale getirdi.

“Söndürme imkanım yoktu”

Olayla ilgili konuşan dükkanın sahibi Ahmet Erdem, “Alevleri gördüm ve müdahale etmeye çalıştım. 10 kiloluk bidonlarla yangını söndürmeye çalıştım. Hemen itfaiyeyi aradım, oğlumu ve kamyonu dışarı çıkardım, şalterleri indirdim. Benim söndürme imkanım yoktu. 22 senedir burada kalıyordum ve hurdacılık yapıyordum” dedi.

“SEDAŞ ilgilenseydi bu yangın yaşanmazdı”

Yangına şahit olan bir başka vatandaş ise, “Sabahtan beri buradaki elektrik telleri kıvılcım atıyordu. Daha sonra ben, babam ve diğer insanlar SEDAŞ'ı aradık ama kimseye ulaşamadık. Daha sonra rüzgar hafifledi ama öncesinde elektriklerimiz sürekli gidip geldi. Daha sonra babam dumanı gördü ve panikle dışarı çıktı. Hemen 112'yi aradık fakat dükkan kül oldu. Eğer tellere daha önce bakılıp onarılsaydı şunlar yaşanmayacaktı. Elektrikler sürekli gitti. Biz her şeyi şalterden indirdik. Yangın da muhtemelen elektriklerin sürekli gidip bir anda gelmesinden dolayı çıktı” şeklinde konuştu.