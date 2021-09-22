Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hurdalıktan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra iş makinesi yardımıyla kaldırılan hurdaların iç kısmında uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.