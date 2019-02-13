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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak alana çarparak hurdaya döndü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken tekerleği yerinden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak alana çarparak hurdaya döndü. Araç sürücüsü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Kaza Dilovası Tavşancıl mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Halil Kahraman idaresindeki 41 ES 104 plakalı otomobilin sol arka tekeri bir anda yerinden çıktı. Tekeri çıkan otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Toprak alana çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü Kahraman, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.



Sürücünün emniyet kemeri takılıydı


Emniyet kemerinin kendisini koruduğunu anlatan sürücü Kahraman, “İstanbul'a gidiyordum, bir işim vardı. Köşeyi döndüm, küt diye bir ses geldi. Araba irtibatı kesti. Ön taraf vurarak ileri uçtu, hiçbir şey yapamadım. Emniyet kemerim takılıydı” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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