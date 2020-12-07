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Hürriyet, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi Ova Sokak’taki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi Ova Sokak'taki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi Ova Sokak'taki asfalt çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Hürriyet'e Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural eşlik etti. Ova Sokak'taki çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan ve İzmit Kaymakamlığı'na ulaşmak için yolu kullanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Toplu ulaşım güzergahında yer alan 450 metre uzunluğundaki parke yolun asfaltlanması sonucunda şehir içi ulaşımı da bir nebze olsun rahatlayacak.

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