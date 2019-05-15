Hürriyet, “Birlik olursak her engeli aşarız”

“Birlikte Olmak Her Engeli Aşar” sloganıyla farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklar yeteneklerini sergilediler. İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Özel Eğitim Okulları ve Rehabilitasyon Merkezleri öğrencilerinin gösterilerinin yanı sıra engelli dernek ve eğitim kurumlarının stantları yer aldı. İzmit Belediyesi Ritm Grubu, Yenidoğan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Koç-Der, Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Down Kafe çocuklarının gösterilerinin yapıldığı programa ailelerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu anlamlı etkinlikte özel çocuklarla ailelerini yalnız bırakmadı.

Özel çocuklar tarafından yapılan eserlerin de sergiledi etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet “onlar bizim özel çocuklarımız, güzel çocuklarımız, meleklerimiz. Hem özel çocuklarımızla bir araya gelerek onların yeteneklerini izleyelim, hem de toplumumuzda engelli konusuna dikkat çekelim istedik. Engellilerimiz hayatları kolaylaştırıldığında, onlara elitimden sosyal yaşama kadar destek verildiğinde muhteşem şeyler ortaya çıkarabileceklerini sergiledikleri eserlerle bir kez daha gördük. Tabi ki, toplum olarak onların daha fazla farkında olmalıyız, daha fazla destek olmalıyız. Toplum olarak birlik olursak engelleri daha kolay aşabiliriz. Biz, İzmit Belediyesi olarak yapacağımız tüm hizmetlerimizi, projelerimizi engellilerimizi düşünerek hayata geçireceğiz. Biz de onların her türlü yaşam koşullarını iyileştirmek, kolaylaştırmak, her alanda desteklemekle ilgili sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz” diyerek etkinliğe destek sağlayan tüm kurum, kuruluş, okul ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.