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Hürriyet, çocuklarla halay çekti

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belsa önünde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla halay çekti.



Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve MAP HOYTAG işbirliğinde Belsa önündeki gösterilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çocukların bayramını kutlayan ve onlarla birlikte halay çeken Başkan Hürriyet, “Bugün bu güzel görüntüleriyle çocuklarımız bize büyük keyif yaşattı. Her birinizin emeğine, yüreğine sağlık. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram hepimizin, Türk ulusunun bayramı. Bu belediye çocukların, kadınların belediyesi olacak, onlara hizmet edecek. Bu belediyenin kapısı herkese açık olacak. Onların hayalleriyle bizim hayallerimiz birleşecek ve İzmit'imize güzel fikirler ve güzel projeler üreteceğiz” şeklinde konuştu.

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