Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi

İzmit Belediyesi Yaşam Destek Evi ve 23 Nisan Engelsiz Çocuk Parkı projelerini yerinde incelemek için Kadıköy Mahalle Konağı'na giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'te el emeği üretim yapan kadınları da ziyaret etti. İğne oyası ve mefruşat kurlarındaki kadınlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Hürriyet, faaliyette bulunmalarından ve üretime katılmalarından dolayı tebrik ettiği kadınlara başarılar diledi.