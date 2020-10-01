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Hürriyet sözünü tuttu, Erdil Sokak yeni yoluna kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından bir hafta içerisinde tamamlanma sözü verilen, Yenimahalle ile Serdar mahallelerini birbirine bağlayan Erdil Sokak’taki beton yol çalışması tamamlanarak hizmete açıldıİzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Erdil Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü beton yol çalışmasını geçtiğimiz hafta yerinde incelemişti.

İzmit Belediyesi tarafından bir hafta içerisinde tamamlanma sözü verilen, Yenimahalle ile Serdar mahallelerini birbirine bağlayan Erdil Sokak'taki beton yol çalışması tamamlanarak hizmete açıldı


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Erdil Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü beton yol çalışmasını geçtiğimiz hafta yerinde incelemişti. İnceleme sırasında bölge halkıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, yıllardır mahalle sakinlerinin çilesi haline gelen yolun bir hafta içerisinde tamamlanacağının sözünü verdi. Yenimahalle ile Serdar mahallelerini birbirine bağlayan Erdil Sokak'ta yürütülen çalışmalar Başkan Hürriyet'in sözünü verdiği gibi bir hafta içerisinde tamamlandı.


Erdil Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun çalışma ile 700 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde yeni bir beton yol vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, yolu yenileyen belediye ekiplerine teşekkür etti.

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