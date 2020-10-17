Hürriyet'ten Terzibayırı'nda hafta sonu mesaisi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Terzibayırı Mahallesi'nde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için başlatılan merdiven yapım çalışmasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanabilir bir İzmit için çalışmalarını programlı olarak sürdürüyor. Vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeye ve güvenli hale getirmeye devam eden ekipler, Terzibayırı Mahallesi Kale Sokak'ta 6 ayrı merdiven yapım çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye 180 metre uzunluğunda yapılan merdivenler için toplam 36 metreküp beton kullanıldı. Vatandaşın talep ve isteklerini direkt kendilerinden dinleyen ve mahalle gezilerini ara vermeden gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Terzibayırı Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceledi. İnceleme sırasında vatandaşları da dinleyen Başkan Hürriyet, zamanla bütün eksikliklerin giderileceğini belirtti. Bölgede oturan vatandaşlar ulaşımlarının kolaylaştığını dile getirerek, Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.