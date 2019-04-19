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Hürriyet'ten vatandaşlara lokma ikramı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlara lokma dağıtıp Berat Kandillerini kutladı.


Başkan Hürriyet, kendi mahallesi Mehmet Ali Paşa'ya giderek önce esnafları dolaştı. Esnafların kandillerini tebrik eden Hürriyet daha sonra Mehmet Ali Paşa Camii önünde binlerce kişiye lokma dağıttı. Vatandaşların kandillerini kutlayan Başkan Hürriyet belediye çalışanlarını da unutmadı. Hürriyet, Belsa da katları tek tek dolaşarak, personelin elini sıkıp, “Bizleri birbirimize yaklaştırıp kaynaştıran nice kandiller geçirmenizi dilerim” dedi.

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