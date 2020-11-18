Hüseyin Gülseven parkı yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde birçok çocuk oyun grubu inşa ediyor. Bu oyun gruplarının bakımını da periyodik olarak gerçekleştiren ekipler, son olarak Derince Hüseyin Gülseven parkında yenileme çalışması yaptı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Derince Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkını bakıma aldı. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuldu.

Çocukların güvenliği için Derince Hüseyin Gülseven parkına 115 metre panel çit, 27 metre kafes tel yapıldı. Çocukların isteği üzerine park alanına 2 adet pota ve 1 adet kale koyuldu. Vatandaşların ve çocukların park alanında spor yapabilmesi için ise 1 adet spor aleti takımı yapıldı.