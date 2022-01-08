Hüsn-i hat hocasından UNESCO değerlendirmesi

Büyükşehir Hat Hocası Mahmut Şahin, UNESCO'nun hüsn-i hat sanatını Dünya Kültür Envanteri Listesi'ne almasını mutluluk verici olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü'nün (UNESCO) hüsn-i hat sanatını insanlığın ortak mirası olarak ilan etmesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkısı olduğu ortaya çıktı. İki yıl önce hüsn-i hat zenginliğini UNESCO nezdinde tanıtmak amacıyla İstanbul'da toplantılar gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi'nde 2003 yılından bu yana hüsn-i hat dersleri veren Hattat Mahmut Şahin davet edildi. Hat konusundaki görüşleri not edilen Hattat Mahmut Şahin, UNESCO'nun hat sanatını Dünya Kültür Envanterine almasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2003 yılından bu yana destek verdiği kültürel zenginliğimizi UNESCO daha yeni kabul ediyor. Ama tabii ki, hat sanatını UNESCO'nun da Dünya Kültür Envanteri içine alması çok güzel ve gurur verici bir durum” dedi.

Hüsn-i hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda gündemine aldı. Toplantı sonuncunda UNESCO, Türk Hüsn-i Hat sanatını Dünya Kültür Envanterine aldığını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararı, “Geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı sürdüreceğiz" sözleriyle, sosyal medya hesabından duyurdu.