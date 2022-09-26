Husumetliler cami avlusunda kavga etti: 1 kişi makasla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup cami avlusunda birbirine girdi. Taraflardan biri makasla sırtından yaralandı.

Olay, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan Eren Cami'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup cami avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Şüpheli A.A., H.E. isimli şahsı makasla sırtından yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ve olay sebebiyle baygınlık geçiren annesini ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Öte yandan, iki grup arasında daha önce de kavga çıktığı, kavgada bir kişinin bıçaklandığı iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.