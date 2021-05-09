Husumetlisi tarafından öldürülen çiftin cenazeleri morga kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahinler köyünde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürülen 6 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olay, saat 11.45 sıralarında İzmit'e bağlı Şahinler köyü Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Serkan Akarsu (45) ve eşi Gülseven Akarsu'nun (43) bahçelerinde olduğunu görünce yanlarına gitti. Tarla kenarında Akarsu çifti ile tartışmaya başlayan Mehmet A., yanında taşıdığı tüfeğini çıkararak çifte ateş etti. Açılan ateş sonrasında Akarsu çifti kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan ve eşi Gülseven Akarsu'nun olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocukları olduğu öğrenilen Akarsu çiftinin cansız bedenleri cenaze aracı ile Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılması sırasında Akarsu çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından yakalanan Mehmet A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.