Husumetlisine otomobilden ateş açan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen husumetlisine otomobilden ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., aralarında husumet bulunan Süleyman M.'ye tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan Süleyman M. yaralandı. A.Y., olay yerinden uzaklaşırken, Süleyman M. ise başka bir aracın arkasına sığındı. Sesleri duyan bir kişi dışarıya çıkarak, Süleyman M.'yi kendi aracıyla hastaneye götürdü. Süleyman M. hastanede tedavi altına alındı, olayı gerçekleştiren A.Y. ise emniyete giderek teslim oldu. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Y. tutuklandı.