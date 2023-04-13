İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Husumetlisine otomobilden ateş açan zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen husumetlisine otomobilden ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen husumetlisine otomobilden ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, sabah 09.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., aralarında husumet bulunan Süleyman M.'ye tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan Süleyman M. yaralandı. A.Y., olay yerinden uzaklaşırken, Süleyman M. ise başka bir aracın arkasına sığındı. Sesleri duyan bir kişi dışarıya çıkarak, Süleyman M.'yi kendi aracıyla hastaneye götürdü. Süleyman M. hastanede tedavi altına alındı, olayı gerçekleştiren A.Y. ise emniyete giderek teslim oldu. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Y. tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.