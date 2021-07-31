Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi.

‘Sıfır Atık' projesine önemli destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor. Daha önce öğrenciler başta olmak üzere birçok kuruma eğitim veren büyükşehir belediyesi, bu kez ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte İzmit Huzurevinde kalan yaşlılara ve huzurevi çalışanlarına yönelik sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verdi. Eğitim sonrasında huzurevi sakinleriyle sohbet edildi ve yaşlılara çiçek hediye edildi.