İBB'de işten çıkartılan işçi, İstanbul'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan Birol Durmuş, sesini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya kadar bisikletle gidiyor.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü soğuk günlerde CHP genel merkezine kadar pedal çevirecek olan Durmuş, "Daha önce Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet yürüyüşü yaptı. Hem de bu yol üzerinde yapmıştı. Bende aynı istikamette, 'hak, hukuk, adalet' yürüyüşü yapacağım. Onda adalet varsa, insanlık varsa verdiği şeref, namus sözünü ona hatırlatacağım" dedi.

İBB yönetimi tarafından seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle 2020 yılının haziran ayında işten çıkartılan Birol Durmuş (50), işten çıkarılmasının yanı sıra tazminat ve işsizlik maaşı da alamayınca belediye önünde çeşitli eylemler yaptı. Eylemlerden herhangi bir sonuç alamayan Durmuş, daha sonra CHP genel merkezine giderek yetkililerle görüşmek istedi. Kimseyle görüşemediği için yine bir sonuç alamayan Birol Durmuş, bu kez de İstanbul'dan bisiklete binerek, CHP genel merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yürüyüşüne, ‘hak, hukuk, adalet' ismini veren işçi Durmuş, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü soğuk kış günlerinde Ankara'ya kadar bisikletiyle gidecek.

"8 aydır işsizim"

Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan Durmuş, bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesine ulaştı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Durmuş, "İSPARK işletmesinde çalışıyordum. Personeldim. 2020 yılının haziran ayında sosyal medya paylaşımım yüzünden tazminatsız ve işsizlik maaşı alamadan işten çıkartıldım. Buna karşılık İBB önünde eylemler yaptık, sesimizi duymadılar. Bizde CHP genel merkezine gittik. ‘Namus, şeref sözü vermiştiniz. Hani işten çıkartma olmayacaktı?' dedik. Muhatap olacak kimseyi bulamadık. 8 aydır işsizim. 1 buçuk sene içinde 13 bin kişiyi işten çıkarttılar. Tazminat vermemek için ellerinden geleni yaptılar. İnsanların emeğini çalıyorlar" dedi.

"Kılıçdaroğlu adaletin şifresini unuttu"

'Gidebileceğim kadar gideceğim' diyen işçi Birol Durmuş, dünden bu yana yola olduğunu, bu gece bir yerde konakladıktan sonra sabah erken saatte yoluna devam edeceğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdüğü, 'adalet yürüyüşüne' değinen Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet yürüyüşü yaptı. Hem de bu yol üzerinde yapmıştı. Bende aynı istikamette, ‘hak, hukuk, adalet' yürüyüşü yapacağım. Onda adalet varsa, insanlık varsa verdiği şeref, namus sözünü ona hatırlatacağım. Ben 50 yaşında insanım, beni kim işe alacak bundan sonra? Sen nasıl beni işten çıkarırsın? Ben işçi adamım. Benim başka ne vasfım var? Benim çocuğumu niye mağdur ediyorsunuz? Sosyal medya üzerinden arkadaşlarımızla bir grubumuz var, oradan konuşuyoruz. Kimisi faturasını ödeyemiyor. Çok zor durumdalar. Bu insanları bu durumda bırakan namus, şeref sözü veren Kılıçdaroğlu'dur. İstanbul'da adalet yok. İşçi kıyımı var. Adalet diye bir şey bulamazsınız. Olan adaleti de İstanbul'dan aldılar, CHP genel merkezinde kasaya kilitleyip, şifresini de koydular. Allah bilir Kılıçdaroğlu bile adaletin şifresini unutmuştur. Adaletin o şifresini bilmiyordur"

"Karda, kışta yürüyüşe çıktım"

İşten çıkartıldıktan sonra 2 kez CHP genel merkezine gittiğine değinen Durmuş, "Şimdi de sesimi duysunlar diye karda, kışta böyle bir yürüyüşe çıktım. Sırf Kılıçdaroğlu sesimizi duysun diye. Bu sefer de olmazsa, seçimlerde hiçbir CHP'li bana, ‘biz demokrasiyiz, özgürüz, adaletliyiz' demesin. Bunu diyen her CHP'li benim gözümde yalancıdır" sözlerine ekledi.