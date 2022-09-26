İcazetlerini alan 41 öğrenci hafız oldu

Körfez Mehmet Akif Ersoy Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci, hafızlık icazet belgelerini aldı.

Körfez Müftülüğü'ne bağlı olan Mehmet Akif Ersoy Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci için hafızlık icazet programı düzenlendi. Programa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, hocalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Bu güzel evlatlarımızı hafız olmaları için teşvik eden ve kursa gönderen, bugün de bir şeref tacı giymiş olan anne babaları ve hocalarını tebrik ediyorum. Rabbim yollarını her daim açık etsin" dedi.

Öğrencileri tebrik eden Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, “Hizmetlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek. Bu uğurda hizmetkar ve hafız olan güzel evlatlarımızı yürekten kutluyorum. İcazetleri hayırlı olsun. Rabbim nice hafızlarımızın icazetlerini görmeyi nasip etsin” ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından yeni hafızlar tarafından Kur'an ziyafeti sunuldu. Dua sonrasında ise yeni hafızların icazet belgeleri takdim edildi.