İcazetlerini alan öğrenciler hafız oldular

Körfez Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenci, hafızlık icazeti aldı. İcazet törenine, Diyanet Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı katıldı.

Körfez Müftülüğü Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenci için Hafızlık İcazet Programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Camii'nde gerçekleştirilen icazet programına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Kur'an terbiyesi ile yetiştirmeye çalıştığımız gençlerimize Peygamber ahlakını da vermeliyiz” dedi.

Diyanet Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı da konuşmasında, “Hafızlık büyük bir nimettir. Her nimetin de kendine mahsus bir külfeti, zorlukları olacaktır. Ben bu evlatlarımızı hafız olmaları için teşvik eden ve kursa gönderen, bugün de bir şeref tacı giymiş olan anne babaları ve hocalarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan programda yeni hafızlar tarafından da Kur'an ziyafeti sunuldu. Dua sonrasında ise yeni hafızların icazet belgeleri takdim edildi.