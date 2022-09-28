İçindeki mürettebat ile denize indirilen teknenin halatı koptu: 1 yaralı

Kocaeli'de içinde mürettebat bulunan teknenin, yük gemisinden suya indirildiği sırada halatı koptu. Mürettebattan bir kişi, kafasını tekneye çarptı, dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün Körfez'de bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre, içinde mürettebat bulunan teknenin, yük gemisinden suya indirildiği sırada halatı koptu. Halatın kopması neticesinde mürettebattan Aydın A. (58), kafasını tekneye çarptı. Dengesini kaybederek denize düşen Aydın A., boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Aydın A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Aydın A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.