İcradan arsasını satın alanlara tüfekle ateş eden şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arsasını icradan satın alan kişilere tüfekle ateş eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana geldi. C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmeye gitti. Arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç., yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek 3 kişiye tüfekle ateş edip, olay yerinden kaçtı. Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

A.Ç. ise olaydan bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Tüfeğe de el konuldu. Gözaltına alınan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.