İftar saatinde 420 taksiciye sıcak yemek dağıtıldı

Kocaeli'de iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksicilere sıcak yemek dağıtıyor. İlk olarak 48 durakta 420 taksiciye sıcak iftar yemeği dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor. İftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksi esnafları için sıcak yemek hazırlandı. Yemek dağıtımı ilk olarak İzmit ilçesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri iftar saatine yakın İzmit ilçesinde 48 taksi durağını tek tek dolaşıp 420 esnaf için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde taksici esnafına yemek dağıtımı yapılacak. Taksici esnafı, iftar yemeğinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.