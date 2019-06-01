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İftar yemekleri beyaz kalpler öğrencilerinden

KOCAELİ (İHA) – Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları yemekler ile aileleriyle evlerinde iftar yaptı.

KOCAELİ (İHA) – Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları yemekler ile aileleriyle evlerinde iftar yaptı.


Kocaeli'nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, gençlerin hayata adapte olmasında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda aşçılık eğitimi alan öğrenciler, hazırladıkları yemeklerle evlerinde iftar yaptı.


Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Elektrik Pano Montörlüğü, Servis Eleman Yardımcılığı, Barista ve Aşçı Yardımcılığı eğitimi alan 30 öğrenci, 120 kişilik yemek yaptı. Aldıkları eğitim doğrultusunda bu kez öğrenciler özenle hazırladıkları yemekleri ailelerine götürdü. Pilav, tavuk sote ve şekerpare tatlısından oluşan bir menü hazırlayan çocuklar aileleri ile birlikte iftar yaptı.

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