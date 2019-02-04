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İHA'dan Başsavcı Korkmaz'a nezaket ziyareti

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İhlas Haber Ajansı(İHA) Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve MON Medya Başkanı Nuri Tokyürek'i makamında konuk etti. Ziyarette İbrahim Çorbacı, İHA'nın çalışmaları hakkında Korkmaz'a bilgiler vererek görevinde başarılar diledi.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi. Ziyaretin sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, Bölge Müdürü Çorbacı ve MON Medya Başkanı Tokyürek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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