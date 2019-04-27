İhlas Haber Ajansı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı'nda stant açtı.

Kocaeli Kitap Fuarı 11'inci kez kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı, gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleşen kitap fuarında İhlas Haber Ajansı (İHA) da stant açtı. Stantta ziyaretçilere İhlas Haber Ajansı ve holding bünyesinde bulunan Türkiye Gazetesi ile İhlas Pazarlama'mım faaliyetleri hakkında bilgiler aktarılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak İHA standını ziyaret ederek, faaliyetler hakkında İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı'dan bilgiler aldı.