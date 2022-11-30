İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İhracat yalanıyla 30 bin dolar dolandırıcılığın faili Kamerunlu çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde araç alım satımı ile oto yedek parça ihracatı yalanıyla, 30 bin 400 dolarlık dolandırıcılık yapan Kamerun uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç alım satımı ile oto yedek parça ihracatı yalanıyla, 30 bin 400 dolarlık dolandırıcılık yapan Kamerun uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, araç alım satımı ile oto yedek parça ithalatı ve ihracatı vaadiyle, 30 bin 400 dolar dolandırıcılık olayına karışan şahsın, Kamerun uyruklu F.F. olduğu tespit edildi.


Üzerinde sahte kimlik çıkan F.F., gözaltına alındı. F.F., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.