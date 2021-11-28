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İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin TL değerinde yakacak desteği verildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin TL değerinde yakacak desteği verildi.


Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ekonomisine yeni bir külfet olarak eklenen yakıt fiyatları karşısında vatandaşların mağdur olmaması adına adımlar atan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başattı. Bu doğrultuda; ekonomik koşullar sebebiyle ısınma konusunda güçlük yaşayan İzmitli bin 25 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin 500 TL değerinde yakacak desteği verildi.

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