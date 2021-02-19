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İhtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet desteği

Çocuklara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğu sevindirdi.


Dilovası Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilçedeki dar gelirli çocuklara kıyafet desteği sağladı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla başlatılan çalışma sonrasında ilçedeki bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa, kışlık kıyafet dağıtıldı. Zorlu kış sürecinde çocukları mutlu edebilmenin gurunu yaşadıklarını belirten Başkan Şayir, “Bunu yaparken de insanımızı incitmemeye ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefledik. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz, omuz omuza verince her şeyi başarabileceğimizi göstermek için sosyal belediyecilik alanında güzel çalışmaları ortaya koymaya devam ediyoruz” dedi.

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