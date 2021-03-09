İhtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz gelinlik

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Dost Eller Giysi Mağazası, ihtiyaç sahibi binlerce aileyi giydirirken aynı zamanda yuva kuran çiftleri de unutmadı. Dost Eller Giysi Mağazası'na bağışlanan ve kuru temizlemeleri tamamlanmış olan özel gün giysileri, İzmit Belediyesine başvuruda bulunan çiftlere ücretsiz olarak kiralanabilecek. İhtiyaç sahibi çiftler, İzmit Belediyesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Dost Eller Giysi Mağazası'na evlenme başvuru belgesi ile gelerek gelinlik, nişanlık veya kına elbisesi kiralama talebi oluşturabilirler. Mağazadan beğenilen özel gün giysileri, üç gün içerisinde iade etme koşuluyla teslim etme tutanağıyla birlikte çiftlere kiralanabilecek.