İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediyenin hazırladığı gıda kolileri vefa ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler, sistemde kayıtlı ailelere gıda paketi teslimatını her gün sürdürüyor. Ramazanda özel gıdaya ulaşmakta zorlanan Çölyak hastaları için de hazırlanan glutensiz gıda paketleri ekipler tarafından çölyak hastalarına ulaştırılıyor. 4 çeşitten oluşan menü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Rutin olarak süren yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca da haftanın 7 günü devam edecek.