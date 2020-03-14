İhtiyar delikanlılara hastalıkla mücadele bilgilendirmesi

Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli'de yaşayan ihtiyar delikanlılara, hastalıklarla baş etme yolları hakkında bilgiler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için başlattığı ‘Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında seminerler düzenleniyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaşlanmanın tanımı, projeye katılan ihtiyar delikanlılara yaşlılıkta hastalıklarla baş etme, kanser hastalıkları konularını kapsayan seminer verdi.

Bireyin işi azaldıkça yalnızlaşarak çeşitli hastalıklar yaşamaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Dünya nüfusu da yaşlanıyor. Bunun için Hayatın İçindeyim gibi projelerin artması gerekiyor. 65-75 yaş arasının genç yaş, 75'den sonra yaşlı, 85 sonrasının ise en yaşlı dönem oluyor. Dünyanın her yerinde en yaşlı insan sayısı artıyor. Hayat bir döngü. Çocukluk ve yaşlılık dönemlerinin birbirine çok benziyor. Sorunlarla başa çıkabilirseniz yaşlılıkta da keyif alabileceğiniz bir dönem olarak geçecektir. Mutlaka hayatın içinde yer alın” dedi.

Yaşlılıkta karşımıza çıkan sorunların ise, kronik hastalıklar, yıpranmaya bağlı hastalıklar ve bir takım yeteneklerin kaybı ile karşımıza çıktığını belirten Cantürk, “Yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi gerekiyor. Bir meşgale olmadığı sürece insanların çok daha kolay hayattan vazgeçtiklerini görüyoruz. Bunun için her insana bir meşgale şart. Bunun yanında spor yapılmalı. Genç dönemde iyi beslenmeyen ve sportif aktivitelere katılmayan kişilerin yaşla birlikte kas hücreleri azalmaya başlıyor. Kendilerini güçsüz ve bir şey yapamaz halde hissetmelerinin doğal olduğunu, bu anlamda gençlerin fiziksel aktivite ve iyi beslenmenin önemli” diye konuştu.