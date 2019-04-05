İki aydan uzun süren omuz ağrınız varsa dikkat

Toplumdaki insanların yüzde 66'sı ömürleri boyunca en az bir kere omuz ağrısı nedeniyle hastanelere gittiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Doğan, uzun süredir omuz ağrısı çeken hastaların ağrılarının farklı nedenlere bağlı olabileceğini belirterek, “Boyun fıtığı, şekere bağlı donuz omuz oluşması, çevre yapıların tümörleri de bu ağrılara sebep olabilmektedir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Doğan, insanların büyük bir kısmının yaşadığı omuz ağrıları hakkında önemli bilgiler aktardı. Toplumdaki insanların yüzde 66'sı ömürleri boyunca en az bir kere omuz ağrısı nedeniyle hastanelere gittiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Doğan, ağrıların büyük bir kısmının omuz çevresindeki sorunlar nedeni oluştuğunu kaydetti. Ağrı yük taşıma gibi nedenlerden dolayı başlayan omuz ağrılarının uygun ilaç ve fizik tedavi ile sorunsuz iyileşebildiğini belirten Doğan, 2 aydan uzun süren ve gece uykudan uyandıran ağrıların rotator manşet kas ve tendon yapılarında yırtık olduğunu düşündürdüğünü dile getirdi. Uzun süre omuz ağrısı çeken hastaların, ağrı kaynağının omuz olup olmadığı araştırılması gerektiğine vurgu yapan Doğan, boyun fıtığı, şekere bağlı donuz omuz oluşması, çevre yapıların tümörleri de bu ağrılara sebep olabileceğini söyledi.

“İnsanların yüzde 66'sı ömürleri boyunca en az bir kere omuz ağrısı nedeniyle hastanelere başvurmaktadır”

Omuz ağrısının polikliniklere başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Doğan, “Toplumdaki insanların yüzde 66'sı ömürleri boyunca en az bir kere omuz ağrısı nedeniyle hastanelere başvurmaktadırlar. Bu ağrıların en sık sebebini omuz çevresi kaslardaki sorunlar oluşturmaktadır. Bu ağrıların omuz ve omuz çevresi yapılardan kaynaklanıp kaynaklamadığı ise yapılacak tetkikler ve muayeneler sonucunda karar verilmektedir. Bu ağrıların en sık nedeni omuz çevresi kas, tendon ve bağ sorunlarıdır. Omuz eklemi rotator manşet denen omuz çevresi kasların tendonlarının oluşturduğu bir yapı sayesinde mevcut hareket kabiliyetini kazanmaktadır. Bu yapıyı oluşturan kaslarda ve tendonlardaki zedelenmeler ve yırtıklar şiddetli ağrılara ve hareket kısıtlılıklarına yol açabilmektedir. Sürekli aynı hareketlerin tekrarlandığı, ağır yük kaldırma gerektiren, atma ve omuz üstü hareketler içeren sporları yapan insanlarda bu sorunlar oluşabilmektedir. Rotator manşet kaslarının zedelenmesi uygun ilaç ve fizik tedavi ile sorunsuz iyileşebilmektedir” dedi.

“Kısa aralıklarla tekrarlayan ağrılar, rotator manşet kas ve tendon yapılarında yırtık olduğunu düşündürür”

Uzun süren ağrıların nedenleri ve tedavi süreçleri hakkında da bilgiler aktaran Doğan, “Ancak 2 aydan uzun süren, gece uykudan uyandıran, kısa aralıklarla tekrarlayan, günlük işleri yapmakta ağrılar rotator manşet kas ve tendon yapılarında yırtık olduğunu düşündürür. Yapılacak uygun muayene sonrasında hastadan omuz MR'ı genellikle istenir çünkü MR sayesinde direkt filmlerle göremediğimiz ve yırtık olduğunu düşündüğümüz kas, tendon ve kıkırdak yapılarını değerlendirmek mümkün olmaktadır. Yapılan bu tetkikler sonrasında rotator manşet yapısındaki yırtık değerlendirilir. Özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda rotator manşet kasları kısmi olarak da yırtılabilir. Bu hastalarda omuz ağrısı daha şiddetli olur ve fizik tedavi sonrasında bile yırtıkta büyüme görülebilmektedir. Rotator manşet yırtıklarının ameliyat ile tedavisi son yıllarda gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Geçmiş yıllarda çoğunlukla omuz üstünden yapılan kesilerle açık ameliyat ile tedavi yapılırken artık neredeyse ameliyat gerektiren omuz hastalıklarının tümü kapalı tedavi ile yapılabilmektedir” diye konuştu.

“Uzun süredir omuz ağrısı çeken hastaların, ağrı kaynağının omuz olup olmadığı araştırılmalıdır”

“Yırtıkların sebep olduğu ağrılar, omzun hareketlerini kısıtlamakta ve tendonların kısalarak sertleşmesine sebep olur” ifadelerine yer veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Doğan, “Bu döngüyü kırmak için yırtık kasların onarılıp ameliyat sonrası uygun egzersizlerle fizik tedavi yapılmalıdır. Genellikle de hastalar ameliyat sonrasında 3-4 hafta velpo bandaj ile takip edilir ve sonrasında 3-4 hafta süren fizik tedavi sonrasında omuz hareketlerinde ciddi bir iyileşme gözlenmektedir. Nihayetinde uzun süredir omuz ağrısı çeken hastaların, ağrı kaynağının omuz olup olmadığı araştırılmalıdır. Boyun fıtığı, şekere bağlı donuz omuz oluşması, çevre yapıların tümörleri de bu ağrılara sebep olabilmektedir. Bunun yanında biseps kasının uzun tendonunun sorunları, omuzda sıkışma sendromu, daha öncesinde omzu çıkan ve sonrasında tekrarlayan omuz çıkıkları olan hastalar da aynı rotator manşet yırtığı olanlar gibi değerlendirip kapalı ameliyat yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Uzun süre uygun tedavi almayan hastalarda ciddi hareket kısıtlılıkları, kas yırtıkları sonrasında pazı kemiğinin kıkırdağının zedelenmesi sonucu omuz eklemi kireçlenmesi, gece uykudan uyandıran, ev işlerini yapmaya, araba kullanmaya engel şiddetli ağrılara sebep olabilmektedir” şeklinde konuştu.