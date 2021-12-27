İki çocuğunun gözü önünde ağır yaralanan anne, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde ağır yaralanan Zehra Uzunoğlu Koral'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavisi devam eden Koral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.