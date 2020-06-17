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İki kardeş 48 saat arayla hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun bir süre esnaflık yapan 73 ve 71 yaşlarındaki iki kardeş, geçirdikleri rahatsızlık sonucu 48 saat arayla vefat etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun bir süre esnaflık yapan 73 ve 71 yaşlarındaki iki kardeş, geçirdikleri rahatsızlık sonucu 48 saat arayla vefat etti.


Edinilen bilgiye göre İzmit Turgut Mahallesi'nde Sancaklı Sokak'ta ikamet eden ve akut lösemi tanısıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören, 2 çocuk babası Alattin Aktürkçe (73), 13 Haziran Cumartesi günü vefat etti. Cenazesi pazar günü Kent Mezarlığında toprağa verilen Alattin Aktürkçe'nin kardeşi olan ve yıllardır döşeme ustalığı yapan Nurettin Aktürkçe ise KOAH tedavisi görüyordu. Ağabeyinin ölümünden 48 saat sonra 2 çocuk babası Nurettin Aktürkçe de 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi İzmit Kent Mezarlığında defnedildi.

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