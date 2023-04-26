İki katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli'de 2 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu, o anlar kameralara da yansıdı.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde çatı katını alevler sardı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Apartman sakinleri, oturdukları daireleri tahliye ederek sokağa döküldü. Adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, yangının büyümesine izin vermeden kısa sürede söndürdü. Dumandan dolayı olumsuz etkilenen ise olmadı. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.