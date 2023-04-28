İki katlı binanın çatısı alev alev yandı: 30 bin TL'lik birikimi kül oldu

Kocaeli'de iki katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Ev sahibinin 30 bin TL'lik nakit para birikimi ise çıkan yangında kül oldu.

Yangın, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamına sirayet etti. O esnada ikamette bulunan kadın duyduğu patlama seslerinin ardından koşarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan çıkan yangında, çatıda 30 bin TL nakit birikimi bulunan, ev sahibinin parası ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.