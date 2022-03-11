İki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELI(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ketenciler Mahallesi Çaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.