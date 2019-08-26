İki katlı evin çatısı çıkan yangında küle döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında iki katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın 16.50 sıralarında Gölcük İhsaniye Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsaniye Selimiye köyü yolu üzerinde Beyoğlu caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Vedat Balaban adlı şahsın evinde çıkan yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın söndürülürken, çatı ise kullanılamaz hale geldi. Elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangın hakkında inceleme başlatıldı.