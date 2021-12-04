İki komşunun kavgasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde karşılıklı apartmanlarda oturan iki komşunun tartışmasında 1 kişi silahla vuruldu.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. tartışmaya başladı. Sözlü tartışmayla başlayan olayda her iki taraf da sokağa inince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle D.K belindeki silahı çıkarıp E.A'nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Bu sırada silahın bir anda ateşlen almasıyla E.A kolundan vuruldu. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı. D.K ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K'nin gözaltına alınması esnasında E.A'nın abisi M.A ile de aralarında arbede yaşandığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.