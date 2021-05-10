İki mahalle birbirine bağlanıyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Serdar Mahallesi ile Barbaros Mahallesi'ni bir köprü ile daha birleştiriyor.

Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi Meriç Sokak ile Barbaros Mahallesi'ni birbirinden ayıran derenin üstüne yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kutu menfez köprü yapmak için çalışmalara başladı. Bölge sakinlerinin ulaşım alternatifini arttırmak için başlatılan proje ile iki mahalle birbirine bağlanacak. Meriç Sokak'ta çalışmalara başlayan belediye ekipleri, menfez radye demiri bağlanması ve beton atımı çalışmalarını gerçekleştirdiler. 4 metre genişliğinde ve 9 metre uzunluğunda olacak olan köprü kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunacak. Böylece nüfus yoğunluğu gün geçtikçe artan ilçede yaya ve araç trafiği için alternatif bir güzergâh daha açılacak ve ulaşım kalitesi arttırılmış olacak.

Öte yandan Başiskele Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Korona virüs salgını boyunca ilçe genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdüren belediye ekipleri, tam kapanma nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda, cami avlularında, vatandaşların ortak kullanım alanlarında kapsamlı şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özel solüsyonlu artezyen su dolu tankerlerle sokak ve caddeleri yıkayan ekipler, daha temiz ve daha sağlıklı Başiskele için çalışarak kenti bayrama hazırlıyor.