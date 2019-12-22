?ki mahalleyi birbirine ba?layan k?pr? hizmete a??ld?

Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, kent merkezi d???ndaki k?rsal alanlarda ya?ayan vatanda?lar?n ula??mlar?n? rahatlatacak projeleri hayata ge?iriyor. Bu do?rultuda K?rfez il?esi ??rakl? Mahallesi ile Derince il?esi ?avu?lu Mahallesi aras?ndaki ba?lant? yolu ?zerinde bulunan k?pr? yenilendi. Fen ??leri Daire Ba?kanl??? taraf?ndan in?a edilen k?pr? ile b?lgede ya?ayan vatanda?lar?n ula??m konforu artt?r?lm?? oldu.

Proje ?al??malar? kapsam?nda dere yata??n?n taban k?sm?na ?slah betonu at?ld?. Derenin iki yakas?na ta? duvar in?a edildi. K?pr? kenar ayaklar?n?n beton arma imalat? ger?ekle?tirildi. K?pr?n?n ve derenin yan taraflar?na, yaya ve oto korkuluk imalatlar? yap?ld?. Proje ?al??malar?nda k?pr? ayaklar? ?zerine 11 adet kiri? yerle?tirildi. Eskisine g?re daha modern bir g?r?n?me sahip olan k?pr?, 33 metre uzunlu?a ve 11 metre geni?likte vatanda?lara hizmet vermeye ba?lad?.

Dar dere yata??n?n geni?lemesi i?in yap?lan ?al??malar kapsam?nda, dere ?zerinde bulunan eski k?pr? y?k?larak yenisi in?a edildi. K?pr?n?n bulundu?u dere yata?? geni?letilerek 32,5 metreye ??kar?ld?. Dere yata?? geni?letmesinde b?lgede olu?abilecek sel ve su ta?k?nlar?n?n ?nlenmesi hedefleniyor.