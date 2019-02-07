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İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ezgi Sokak'ta İzmit istikametinde seyir halinde olan Sait K. idaresindeki 54 SK 909 plakalı otomobil, Köseköy Kavşağı'ndan Alsancak Caddesi'ne girmek için durdu. O sırada karşı yönden gelen Murat Y. yönetimindeki 41 PV 053 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen Sait K. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada Sait K. ve aynı araçta bulunan Zeynep K. ile diğer otomobildeki sürücü Murat Y., Eda Y. ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken, diğer yandan da durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.Sağlık ekiplerince il müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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